Samsung'un talihsizlik yaşadığı telefonun pili değiştirilerek yenilendi. Şimdi de Güney Kore'de satışa sunuldu. Peki Türkiye'de yenilenen Note 7 satılacak mı?

Samsung, tarafından tamir edilen onarılan Galaxy Note'nin yeni sürümü olan Galaxy Note Fan Edition resmen satışta. Samsung, Galaxy Note 7'leri elden geçirip patlama riskini ortadan kaldırdığını açıkladı. Firma yenilemiş olduğu Galaxy Note 7'leri resmi olarak satmaya başladı.

Galaxy Note 7'ler çıktıktan sonra farklı ülkelerdeki kullanıcıların patladığını söylemesi üzerine Samsung harekete geçti. Bunun beraberinde özel kutularda Note 7 telefonları taşındı. Ve Samsung'a ulaştırıldı. Yapılan geniş araştırmanın ardından telefonun pilinde sorun olduğu kanısı varılmıştı. Samsung, için kötü bir dönemdi. Çünkü Note 7'lerin uçağa alınmasına yasak koyulmuştu öyle ki belki de en kötüsü GTA 5 oyununda tehlikeli bir patlayıcı olarak yer almıştı.

Tüm sorunun pilde olduğunu teyit eden Samsung, Galaxy Note Fan Edition'in aynı pille gelmediğini firma tarafından 8 maddelik yeni pil güvenliği testinden geçtiği açıklandı. 3.200 mAh'lik yeni bir pil taşıdığını söyleniyor. Ayrıca telefonun geriye kalan tüm özellikleri Note 7 ile aynı olup kutusundan Android 7.0 Nougat ile çıkıyor. Şuan için telefonun başka ülkelerde satılıp satılmayacağı bilinmiyor. Samsung daha önce ABD'de piyasaya sürmeyeceğini belirtmişti. Hali hazırda ülkemizde satılıp satılmayacağı bilinmiyor ancak ülkemizde telefona rağbet olduğunu söylemek mümkün. Bu nedenle Samsung'un ülkemizde de piyasaya çıkaracağını düşünüyorum.

Peki siz yenilenen Note 7'yi almayı düşünür müsünüz?