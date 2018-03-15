Serinin yeni oyunu Shadow of the Tomb Raider hakkında merak ettiğiniz herşey haberimizde...

Tomb Raider serisinin bir sonraki oyunu yarın 15 Mart'ta Türkiye saatiyle 09:00'da resmi olarak açıklanacak. Şu andan itibaren Tomb Raider'ın resmi sitesinde oyunun duyurusu hakkında bilgi verilmiş.

Fakat web sitesinin kaynak kodunu incelemek, oyunun yayınlanma tarihi ve platformları dahil olmak üzere oyun hakkındaki bütün bilgiyi bulunduruyor.

Kullanıcılar web sitesinde bulunan bilgileri hızlı bir şekilde fark ettiler ve serinin hayranlarıyla paylaşmak için Twitter'da paylaştılar. Kaynak kodu, Shadow of the Tomb Raider'ın 14 Eylül 2018'de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Oyunun PlayStation 4, Windows PC ve Xbox One sürümleri bekleniyor. Aynı zamanda yayıncı Square Enix'in 27 Nisan için planlanan daha ayrıntılı bir açıklama planı da olduğu düşünülüyor.



Siz Tomb Raider serisini takip ediyor musunuz?