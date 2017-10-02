PS VR bazı küçük donanım revizyonlarını görüyor. Bunlara ince kablolar ve daha iyi kulaklık entegrasyonu dahildir.

Sony yeni, güncellenmiş bir PlayStation VR (PS VR) kulaklığı duyurdu. Mevcut PS VR biriminin tasarımını birkaç yönden geliştirecek, ancak bunlardan hiçbiri yeni bir tane satmak veya piyasaya sürmek için beklemek için yeterince anıtsal değil (henüz yayın tarihi bulunmamaktadır). Haber, Sony PlayStation blogundaki PS VR SSS güncellemesi aracılığıyla kamuoyuna açıklandı.

"PlayStation VR'ye yönelik bir donanım güncellemesi hazırlanıyor CUH-ZVR2 modelinin yeni versiyonu, stereo kulaklık kablolarının VR kulaklık setine ve daha ince ve akıcı bir bağlantı kablosuna entegre olmasını sağlayan güncellenmiş bir tasarıma sahip. HDR'yi destekleyen İşlemci Birimi, kullanıcıların TV ve PS4 sistemi arasında İşlemci Birimini çıkarmaya gerek kalmadan bir TV'de HDR uyumlu PS4 içeriğinin tadını çıkarmalarını sağlar Bu işlev sadece VR kulaklık kapalıyken, "mesajı okudu. Sony'nin PlayStation Japon sitesi, neye benzediğine dair daha fazla görüntü içeriyor.