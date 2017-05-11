Samsung, Mart ayında yenilenmiş birimleri satacağını doğruladı. Telefonun 3200mAh batarya barındırması bekleniyor.

Geçen yıl Galaxy Note 7 lansmanından sonra çok fazla para kaybetti (yaklaşık 17 milyar dolar) ve aksi halde güvenilir marka imajınıda çizdi. Note 7 başlangıçta harika bir başlangıç yaptı ancak bir dizi "patlayıcı" olaydan sonra çabucak batırıldı. Bununla birlikte, Samsung sorunu çözmüş gibi görünüyor ve Note 7'yi Note 7R olarak geri getirmeyi planlıyor.

Mobile'ın Blog'una göre benzer model numaraları SM-N935S, SM-N935K ve SM-N935L'ye sahip cihazlar FCC sertifikasına tabi tuttular. Rakamlar, bu cihazların şirketin Güney Kore ve Hindistan ve Çin'in de bulunduğu birkaç Asya pazarında ev sahipliği yapacaklarını gösteriyor.

Yeni cihaz, Ekim ayında yeniden başlatılan Note 7'nin yenilenmiş bir versiyonu olacak. Pil de elbette büyük bir değişiklik olacak. Samsung, bu sefer herhangi bir yangın çıkmaması için daha küçük bir batarya yerleştirme ihtimalini taşıyor.

Marka, tüm fiyaskoların ardından 7 numaralı Note'un lansmanını takiben büyük bir sıkıntı yaşadı. Cihazı geri getirmek Güney Koreli şirket için büyük bir adım. Bununla birlikte, muhtemelen, trajik fiyaskoların başlıca göstergelerinden biri olan ABD pazarında kendini göstermeyebilir.

Yenilenen cihazın aynı tasarımı ve görünümü taşıması bekleniyor. Fiyatlandırma açısından, cihaz muhtemelen ilk telefona göre daha uygun olacak.. Cihazın Samsung'un Exynos 8890 64-bit okta-core işlemcisinde çalışması bekleniyor. Note 7R aynı depolama seçenekleri ile de devam edebilir. Bir microSD kartı kullanarak 256 GB'a kadar genişletilebilen 64 GB dahili depolama alanına sahip olması bekleniyor.

Galaxy Note 7R'nin fiyatının yeni raporlarda 440 dolar olacağı belirtilmiş. Galaxy Note 8'den önce raflarda yerini alması beklenilenler arasında.

Peki yenilenen Galaxy Note 7R'yi almayı düşünür müsünüz?