Telefon tarihinin efsanevi telefonlarından biri olan Nokia 3310'un yeniden üretilecek olan hali herkesi heyecanlandırdı. Peki Nokia 3310 hangi özelliklere sahip olacak?

Herkesin merakla beklediği Yeni Nokia 3310, Mobil Dünya Kongresi'nde duyurulabilir. Bununla birlikte herkesin merak ettiği hangi özelliklere sahip olacağı oldu. Android işletim sisteminin yer verileceği telefonda bu süpriz olmadı. Beklediğimiz bir durumdu.

Android'li yeni Nokia 3310, 2000'li yılların başına damga vurmuş günümüzün de fenomen telefonu haline gelmiştir. Yenilenerek tekrar piyasada olması sağlam ve bataryası güçlü bir telefon isteyenlerin isteklerini karşılayacak. Fiziksel tuşlar ile 3310 ile aynı yapıya sahip olacak ancak tuşların boyutları eskisine göre biraz daha farklı olacak.

LCD ekran ve sadece mavi değil bol renk seçenekler ile gelmesi bekleniyor. Değiştirilebilir bataryasıyla gönlümüze taht kuran Nokia 3310'un da yeni versiyonunda değiştirilebilir bir batarya olması bekleniyor.

Android'li olsa bile beklediğimiz kadar akıllı bir telefon olacağını düşünmüyoruz çünkü Nokia değerlerine bağlı kalmak istiyor. Belki biraz daha hafif ve ince bir model olabilir..

Peki siz yeni Nokia için ne düşünüyorsunuz?