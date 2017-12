Moto Z2 Play'in geçen yılın 3,510mAh bataryası yerine 3,000mAh batarya takılıp 7mm gövdeyi bir milimetre ve 20 gramlık batarya ömrü ile zayıfladı.

Evan Blass'ın VentureBeat'de yaptığı bir sızıntıya göre, ikinci nesil model önceki modelinden daha ince olacak, ancak sonuçta pil kapasitesinde bir azalma olacak. VentureBeat tarafından incelenen pazarlama materyaline göre, Moto Z2 Play 6 mm kalınlığında ve 145 gram ağırlığında olacak, ancak daha az kapasiteli bir pil ile geleceğini bildirdi. Bu, Moto Z Play'de bulunan aküden 510 mAh daha az.

Teorik olarak, bu pil ömrünü etkileyecek ve pazarlama materyaline göre Moto Z2 Play, Moto Z Play'de 50 saatten aşağıya 30 saatlik aktif kullanıma sahip olacak. Aksi takdirde, Moto Z2 Play orijinal Moto Z Play'e benzer spesifikasyonlar verecektir. Lenovo, SoC olarak Qualcomm Snapdragon 626'yı kullanacak. Akıllı telefonun, 2.2 GHz hızında çalışan sekiz ARM Cortex A53 çekirdeğinin yanı sıra bir Adreno 506 GPU'su yer almaktadır.

Birinci nesil Z Play ile karşılaştırırsak, hemen hemen aynı akıllı telefonu elimize alacağız ancak biraz daha hızlı bir CPU ile. Yazılım tarafında, Moto Z2 Play, görünüşte Android 7.1.1 ile birlikte kutudan çıkacak. Dahası, telefon 4 GB RAM'a sahip olacak (3 GB'lık Z Play'e kıyasla). Dahili depolama alanı iki katına çıkıyor ve tatminkar 64 GB'a ayarlanıyor. Moto Z2 Play'in 5.5 "Full HD Super AMOLED ekranıyla birlikte gelmesini bekleyebiliriz.

Sonunda, Lenovo, 16 megapiksellik arka yüz kamerayı 12 megapiksel ile değiştirmeyi kararlaştırdı; ancak f / 1.7 bileşenine sahip olan çift otomatik odaklı kamera sayesinde görüntü kalitesi daha da kötü olmamalı. Ön kamera değişmiyor. Moto Z2 Play ki farklı renkte sunulacak olup yenilenen Moto Z2 serisinde üç ahizeden biri yer alıyor. Bunlara yeni giriş seviyesi Moto C ve C Plus, Moto E4 ve E4 Plus ve Moto Z2 ve Moto Z2 Force dahildir. Bu cihazlar yılın geri kalanında serbest bırakılacaktır.