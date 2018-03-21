Digitimes Research, Apple'ın yeni nesil 5.85 inçlik OLED iPhone MBOM'unun iPhone X'ten daha düşük olduğunu söylüyor. Bununla birlikte daha ucuz olacağını belirtiyor.

Apple'ın iPhone X'i beklentilerinin önemli ölçüde altında olduğu ortaya çıktı. Bazı raporlar bunun tersini iddia ediyor olsa da kullanıcılar iPhone X'ten iPhone 8 Plus'a geçiş yapıyorlar.

iPhone X'in bazılarının bekledikleri kadar iyi satmadığı ana nedenlerden biri ekran boyutunun küçük olması yer alıyor. Sadece bu değil bundan daha önemli olan diğer sebep ise iPhone X'in fiyatı. 999 dolarlık giriş fiyatı ile gündem olan telefon ülkemizde 6000 TL civarla satışa çıkmıştı.

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Apple'ın yeni nesil 5.85 inçlik OLED iPhone X'inin üretilmesinin daha ucuz olacağını iddia ediyor. Apple'ın bu yılki ucuz iPhone X modeli için üretim malzemelerini% 10 oranında azalttığını keşfetti. iPhone X'in 400 dolardan fazla maliyeti var. Apple'ın 2018 serisi için iki OLED tabanlı telefon sunması bekleniyor. En ucuz seçenek olarak fiyatlandıracağını iddia eden raporlara göre 999 dolarlık etiket yerine 650 $ ila 850 fiyat aralığında yepyeni bir fiyatlandırma olabilir.

OLED panellerin maliyeti iPhone X'un bu kadar pahalı olmasının bir nedenidir. Ancak Apple'ın, Samsung Display ile gelecekte maliyet artışlarını önleyecek “tatmin edici şartlar” sağlamaya yönelik bir anlaşmaya varmış gibi görünüyor. Lin, Apple'ın üst tedarik zincirinden yeni cihazın MBOM'sının iPhone X için % 10'dan daha düşük olacağını belirttiği bilgisini verdi. Söylentiler, 5,85 inçlik “çerçevesiz” bir model göreceğimiz için oldukça zengin.

Raporlar ise 6.45 inçlik bir ekrana sahip benzer bir tasarıma sahip olacak. Digitimes , 2018'deki 5.8 inçlik iPhone X mühendislik örneklerinin bazılarının 6.1 inçlik LCD iPhone'lardan daha düşük seviye özellikler veya daha düşük kapasiteleri benimsemediğini ve LPDDR belleğin önemli farklardan biri olduğunu söylüyor. Bu ucuz iPhone X daha az RAM olacak anlamına mı geliyor? Ya da daha kötü RAM? Bu noktada hiçbir fikrimiz yok ve bunlar doğrulanmamış söylentiler olduğu için bekleyip göreceğiz.

Peki siz iPhone X'in fiyatı için ne düşünüyorsunuz?