Apple'ın bir sonraki amiral gemisi modelinde büyük değişiklikler hepimizin beklentisi. Peki yeni nesil iPhone ekranı nasıl olacak?

Bugün ortaya atılan iddiaya göre Apple, OLED konusunda ters köşe yapacak. Bununla birlikte OLED ile çıkması beklenen telefonları daha farklı görmemiz muhtemel. Apple'ın bu sene Eylül ayında tanıtacağı ilk OLED ekranlı iPhone'u piyasaya sürmesini hepimiz bekliyoruz. Ancak bugün Kore'de yayınlanan yeni rapora göre Apple yeni bir ekran teknolojisiyle gelecek. Söz konusu bu teknoloji de OLED ekrana göre daha verimli.

Apple, Apple Watch Series 3 cihazında OLED'den farklı daha kaliteli bir ekranla gelecek. Söz konusu iddiaya göre OLED ekran yerine mikro-LED kullanılacak. Ayrıca daha önce bir çok raporda Apple ekibinin Tayvan'da yer alan labaratuvarda bu özel teknoloji üzerine çalıştığı iddia edilmişti.

OLED yerine kullanılacağı söylenen Mikro-LED ekranlar OLED'e göre daha verimli bir hizmet sunuyor. Ayrıca daha ince ve daha hafif bir yapıya sahip olacağı da söz konusu. Raporda yer verilen bilgiye göre Apple'ın bu yıl sonunda Apple Watch ile birlikte mikro-LED seri üretime başlayacağı belirtilmiş.

Yeni nesil iPhone modellerinde bu teknolojinin kullanılması demek Güney Koreli tedarikçiler ile Apple arasındaki ortaklığın bitmesini işaret ediyor. Bu yıl olmasa bile 2018 yılında iPhone modellerinde OLED değil mikro-LED göreceğimize raporda yer verilmiş.

Peki sizce Apple, kendi ekranını üretiyor olabilir mi?