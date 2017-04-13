Apple'ın bir sonraki iPhone'unun, büyük olasılıkla bir OLED paneli bulunan, uçtan-uca bir ekrana geçeceği yaygın olarak kabul görüyor.

Beklenen yeni üç iPhone modelini birden tanıtması beklenen Apple'ın yeni modellerinde ne kadar RAM kapasitesi ve btarya bulunduracağı merak konusu. Söz konusu bu durum ile ilgili yeni bir analiz önemli bilgieler sunuyor.

Apple'ın tanıtılması beklenen yeni modelleriyle ilgili dedikodular gelmeye devam ediyor. Cowen and Company analisti Timothy Arcuri, önemli bilgiler paylaştı. Bununla birlikte cihazların RAM kapasiteleri hakkında önemli bilgilere yer verildi.

3 iPhone'un da RAM kapasitesi 3 GB RAM olabilir!

Söz konusu Timothy Arcuri analistinin yayınlamış olduğu rapora göre RAM kapasitesi 3 GB olacak. Depolama noktasında ise 5.5 inç ve 4.7 inç modellerinde 32/ 128 /256 GB depolama seçenekleri sunacak. Bununla birlikte büyük model olarak karşımıza çıkması muhtemel olan diğer modelinde 5.8 inç olması bekleniyor. 64 GB ve 256 GB depolama seçenekleri sunması analistin iddiası.

Analistte yer alan bir diğer önemli bilgi ise hepimiz için önemli olan batarya kapasitesi. Söz konusu söylentilere göre 5.8 inç'lik modelde iki batarya seçeneği sunulacak. Geniş kapasiteli bir batarya seçeneğinin yanısıra standart kapasiteli bir batarya gelip gelmeyeceği net bir şekilde açıklanmamış. Tüm bunlar birer iddiadan ibaret olup gerçekleri ancak Apple, yeni modellerini tanıttığında göreceğiz.

Peki sizce Apple, yeni modelinde başarılı olur mu?