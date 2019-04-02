Digitimes'e göre Apple'ın 2020 için hazırladığı üç iPhone modelinde OLED ekranı olabilir.

Nisan ayına yeni girdiğimiz şu günlerde Apple'ın yeni bir iPhone tasarımı haberi hepimizi heyecanlandırdı. Yıllardır hemen hemen aynı modelleriyle başarılı olan Apple son yıllarda bu başarıyı devam ettiremedi. Bu nedenle iPhone X ile yeni bir tasarım değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Bunun beraberinde arkasından gelen telefonlar da iPhone X tasarımıyla geldi.

Piyasada sürekli değişen tasarımlar nedeniyle Apple ayakta durabilmek için tasarım değişikliğine ayak uyduracak gibi görünüyor.

Apple'ın iPhone XS ve XR halefleri için aynı tasarımları yerine getirmesi bekleniyor ancak üç modelin de donanım ve kamera özellikleri söz konusu olduğunda çeşitli yükseltmeleri paketlemesi gerekiyor.

Apple'ın ayrıca yeni bir iPhone tasarımı sunması bekleniyor ve 2020 iPhone'un neye benzeyeceği konusunda spekülasyon yapmak için henüz çok erken olsa da, onlar için heyecanlanmak için bir nedenimiz var.

Digitimes'ın yeni raporuna göre Apple gelecek yıl OLED ekrana geçecek. Şu anda Apple'ın en ucuz yeni telefonu iPhone XR’dir. iPhone XR, XS modelleriyle aynı donanıma sahiptir ve neredeyse tüm Android amiral gemilerinden daha güçlü bir cep telefonudur. Ancak cihaz XS ve XS Max telefonlarından daha kalın çerçeveli bir LCD ekrana sahip LCD'yi OLED ile değiştirerek, Apple en ucuz iPhone'un tasarımını daha da geliştirebilirdi.

Sizce yeni iPhone modellerinde Apple başarılı olabilir mi?