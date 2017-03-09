Son çıkan söylentiler, 2016 sonbaharında bir iPad Pro güncellemesinde bulunmaması sonrasında 2017'de Apple tamamen yeni boyutunu piyasaya sürerek bunu telafi edecek.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgiye göre 10.5 inç'lik iPad Pro modeli hakkında yeni bilgiler gelmeye başladı. Bununla birlikte yaşanan son sızıntı ile birlikte 10.5 inç'lik bir iPad Pro beklediğimizi söyleyebiliriz. Sızıntılara göre piyasaya sürülmesi beklenen yeni iPad'ın aksesuar üreticisinin hazırlamış olduğu görsel ortaya çıkmış. Yani artık 10.5 inç'lik iPad Pro yavaş yavaş gerçeğe dönüşüyor.

Yeni modelin daha önce AMOLED ekrana sahip olacağı belirtilmişti ancak yeni sızıntılara göre Apple'ın gündeminde iPad için AMOLED ekran yok. Apple için ortya atılan son bir iddia ise yeni A10X işlemcisinin kullanılabileceği bununla birlikte yeni iPad Pro modelleriyle birlikte yeni iPad Mini modelinin de tanıtılacağı gibi ifadeler de yer alıyor.

Peki siz iPad kullanıyor musunuz?