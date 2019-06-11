Huawei P20 Lite, geçen yıl P20 ve P20 Pro akıllı telefonlarıyla birlikte piyasaya sürüldü. Şimdi yenilenmiş haliyle piyasalarda yerini alacak.

Huawei P20 Lite (2019), FHD + çözünürlüğü 2340 x 1080 piksel olan 6,4 inç büyüklüğünde bir ekran sunuyor. Akıllı telefon, 12nm işlemine dayanan şirket içi Kirin 710 SoC'dan güç alıyor. 2.2GHz hızında çalışan bir octa çekirdekli işlemci ve ARM Mali-G51 MP4 GPU ile birlikte çalışıyor. Diğer donanım özellikleri arasında bir microSD kart kullanılarak 512 GB'a kadar genişletilebilen 4 GB RAM ve 128 GB depolama alan sunuyor.

Cortex A73 çekirdeğine, 1.7 GHz hızında dört adet Cortex A53 eşlik ediyor. Yeni başlatılan Huawei akıllı telefon, Android 9.0 tarafından EMUI 9.0 ile donatılmış olup iyi bir deneyim sunmayı vaad ediyor.

Huawei P20 Lite Kamerası

Arka kapağında 16 megapiksel çözünürlüğündeki ana kamraya 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci ve 2 Megapiksel üçüncü bir kamera eşlik ediyor olup 2 Megapiksel çözünürlüğünde ToF sensörü bulunduruyor. Kamerasına güvenen şirket fotoğraf çekmeyi seven alıcılara hitap etmeyi başarıyor.

Ayrıca 4000 mAh kapasiteli güçlü bir pil ile beslenen telefon USB-C portuna ev sahipliği yapıyor. Arka kapağınds parmak izi okuyucu özelliği ile gelen telefon şuan İsviçre'de 280 Euro fiyatla ön siparişe sunulmuş durumda.

Huawei P20 Lite 2019 Türkiye fiyatının da henüz kesinleşmediğini kesin bir bilgi elimizde olunca burada sizleri bilgilendireceğimizi bildirmek isteriz.

HUAWEİ P20 LİTE 2019 ÖZELLİKLERİ

6,4 inç LCD ekran; 2,310 x 1,080 çözünürlük

HiSilicon Kirin 710 işlemci

4GB RAM

128GB genişletilebilir depolama

Dört arka kamera: 16MP + 8MP + 2MP + 2MP

16MP delik delme ön kamera

Arkaya monte parmak izi sensörü

Yüz kilidini

4.000mAh batarya

USB Tip-C

EMUI 9.0 (Android 9.0 Oreo)

Renkler: Kırmızı, mavi, siyah

Peki siz yeni Huawei P20 Lite özelliklerini nasıl buldunuz?