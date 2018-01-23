God of War'ın çıkış tarihi bugün sonunda netleşti...

PlayStation 4 için çıkışını gerçekleştiren oyun bugün için çıkış tarihi hakkında doğru bilgi Amazon'dan geldi. Birkaç saat önce Amazon'da oyunun 20 Nisan 2018 tarihinde satışa sunulacağını duyurdu.

Hemen arkasından PlayStation Türkiye kanalından oyun hakkında Türkçe bir duyuru fragmanı yayınlandı ve çıkış tarihi resmi olarak netleşti. Ayrıca oyunun Türkçe dil desteğiyle gelmesi bizler içinde güzel bir gelişme oldu.

İşte oyunun fragmanı;