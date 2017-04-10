iPhone 8, 2017 yılının beklenen en önemli akıllı telefonlarından biri olup şimdiden telefon hakkında çeşitli spekülasyonlar var.. Peki iPhone 8 nasıl olacak?

Bu yıl hiçbir konudaki eksiklik, görüntüleme, analiz ve söylenti görmedik. iPhone 8'in muhtemelen 2017 yılının sonlarına kadar gelmeyeceğini biliyoruz. Çeşitli spekülasyonlar gelmeye devam ediyor.

Apple'ın bir sonraki yakışıklı için nihai tasarım görülen bir Foxconn çalışanı tarafından eskiz edildiği iddia edilen çizim ortaya atıldı. Görüntüler, Çinli sosyal medya sitesinde Weibo'ya, KK adıyla gün yüzünde çıktı. iPhone 8 olduğu iddia edildi. Kaba eskizler net bir şekilde görüntülendi. Bu sızıntının dışında bu son sızdırmayı ödünç veren tek şey, cihazın arkasında görünen dikey çift kameradır.

Foxconn kaynak kodunu iDrop'dan edindiğinde iDrop'dan gelen bir rapor, bir sonraki iPhone'un aslında iPhone'un 'Edition' olarak adlandırılacağını ve iki lensi yatay olarak dikey olarak istifleyen çift kamera kurulumuyla birlikte Mart ayında hazırladığı bir rapordur.

Başka bir deyişle, bu rivayeti daha önce gördük ve bu son sızıntı iPhone 8'in fotoğraf makinesinin, geçen aylarda duyduklarımızın bir başka söylenti olan genişletilmiş gerçeklik özellikleri ve 3B işlevselliği ile geleceklerini iddia ediyor gibi görünüyor.

Ayrıca, eskizler fiziksel ev düğmesinin çıkartıldığına dair söylentileri doğrulamaktadır ve parmak izi tarayıcısının arkaya taşınmış gibi görünmüyor bu sensörün ekranın altına yerleştirildiğini düşündürüyor. Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone için birkaç prototipi test ettiği söyleniyor, bu yüzden bu çizimler doğru olsa da, telefonun nihai tasarımının garantisi yok.Apple'ın bir sonraki iPhone'unu Eylül ayı civarında başlatması beklendiğinden yakın gelecekte daha fazla bilgi almak için bizde bekliyoruz.

Peki sizce Apple, iPhone 8'de bu yenilikleri yapacak mı?