Asus yeni telefonunu Hindistan'de 13 Temmuz'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Telefonun şimdiye kadar sızdırılan özellikleri oldukça etkileyici.

Her şeyden önce artık önemli olan şey telefonlarda pil ömrü. Yeni Asus Zenfone 4 Max gibi telefonlar onlar için özel olarak üretilmiştir. 5.000mAh'den büyük bir batarya ve PowerMaster güç tasarrufu moduna sahip olan yeni Max, piyasadaki çoğu telefondan daha uzun süre dayanabiliyor.

Telefon Snapdragon 430 (octa-core) ve Snapdragon 425 (dört çekirdekli) olmak üzere iki versiyon halinde geliyor. 4GB'a kadar RAM ve 16/32 / 64GB'a kadar depolama alanına sahip olabilirsiniz (artı bir ender olmayan melez çift SIM yuvasında bir microSD).

Kutudaki şarj cihazı nispeten zayıf - 10 W - ve pili %100 şarj etmek 4 saat sürüyor. Yine de, 15 dakika takılı kalsa bile 3 saatlik konuşma süresi için yeterlidir. Ayrıca, şarj sırasında pil serin kalır.

Zenfone 4 Max, 120 ° görüş alanı ile arkadaki 13MP çiftli kamera, orta sınıf aracın üstünde yer alıyor. Ön tarafta, 140 ° selfie panoramaları düzenleyebilen 8MP'lik bir kamera var.

Aşağıda, ZenUI ile birlikte Android 7.0 görüntüleyen bir 5.5 "1080p ekran (IPS) var. Bu ekranda 22 saate kadar video izleyebilmek mümkün. Asus Zenfone 4 Max, 2GB RAM ve 16GB depolama alanına sahip.