Facebook'u silmek herkesin çok düşündüğü bir konu değildi. Ancak bu hafta yaşananlara kadar..

Geçtiğimiz günlerde, ABD'nin 2016 başkanlık seçimlerinin sonucunu etkilemek için milyonlarca kullanıcının verilerinin toplandığını ve üçüncü taraf bir şirketin kullandığı iddia edildikten sonra başkalarını Facebook'u silmeye teşvik eden insanların giderek artan bir hareketi oldu. Hatta bu bir akım şeklinde devam ediyor. Twitter'da tabii ki #deletefacebook, Twitter'da yayınlandı ve şimdi Facebook'un 2014'te 19 milyar dolara satın aldığı Whatsapp'ın kurucusu olan Brian Acton da, insanlara hesaplarını silmeye çağırdı. Dürüst olmak gerekirse Facebook ile ayrılmak zor.

Facebook daha önce kullanıcılarının güvenini ihlal etmekle suçlanıyor: Kendisinin dezenformasyon için bir araç olarak kullanılmasına izin verdi ve seçmenleri yanıltmak için tasarlanan sahte siyasi reklamları kabul etmeye itti. Facebook'un asıl işi veri topluyor diyor Egelman ve yıllardır site, kullanıcıların kendi mesajlarını silmelerini zorlaştırıyordu internet, yine de silmeye izin veriyor. Bir şey gönderdikten sonra bir yerlerde sonsuza kadar orada. 2007 yılına kadar Facebook hesabın silinmiş olsa bile kullanıcının bilgilerini hiçbir zaman tamamen silmez. Bir hesabı askıya almak gibi bir şeydi, bu da bir kişinin Facebook'a tekrar katılmaya karar verdiğinde hesabını ve tüm bilgileri geri alması anlamına geliyordu. 2008'de Facebook, kalıcı silme seçeneği sunmaya başladı.

Peki siz Facebook hesabınızı silmeyi düşünüyor musunuz?

