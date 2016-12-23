Yarış Oyunu Grid Ücretsiz!

Efsane olarak tanımlanan Grid adlı yarış oyunu için üretici firma Humble Bundle tarafından resmi bir açıklma yapıldı. Oyun ücretli olarak satılmasına rağmen Cumartesi gününe kadar ücretsiz bir şekilde internet sitesi üzerinden indirilebilecek.

Steam’den İndirebilirsiniz!

Oldukça kısıtlı bir süre bulunan oyun için bu kısıtlı süreye rağmen yüksek indirme işlemlerinin yapılması bekleniyor. Öyle ki yarış konusunda en popüler uygulamalardan bir tanesi olan Grid sunduğu heyecan, aksiyon ve yarış keyfi ile milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. Etiket fiyatı 14 dolar olan oyun için isteyen kişiler Cumartesi günü sabah saat 07.00’a kadar oyunu resmi internet sitesi üzerinden oluşturulmuş fırsat köşesi aracılığıyla indirebilir. Oyunun indirilmesi için herhangi bir kriter ya da şart olmadığı gibi sadece Steam üzerinden üyelik almanız yeterli olacak.

Oyun Nasıl İndirilecek?

Oyunun indirilmesi için site üzerinden kişiler gerekli indirme işlemlerini başlatabilir. Aşağıda yer alan bağlantı üzerinden yapacağınız yönlendirme ile birlikte indirme sayfasına kolay bir şekilde erişim sağlayabilir ve ardından bu indirme sayfası üzerinden kolay bir şekilde oyunu bilgisayarınıza indirerek oynamaya başlayabilirsiniz. Oyun ile ilgili detaylı bilgi almak istiyorsanız internette yayınlanan detaylara göz atabilir ve oyunun nasıl oynandığını öğrenebilirsiniz.

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