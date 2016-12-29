Yapay Zekayı 2017'de Neler Bekliyor?

Yapay zeka, sağlıktan cep telefonlarındaki uygulamalara kadar artık her yerde karşımıza çıkıyor. 2016 yılında yapay zeka için önemli bir adım atıldığı gibi 2017’de kuşkusuz çok daha büyük yenilikler sunulacak ve yapay zekayı daha fazla yerde kullanmaya başlayacağız.

Ekonomide Can Kurtaran Olacak!

Yapay zekanın öğrenebilir yapısı olması farklı alanlarda geliştirilmesini sağlıyor. Bu açıdan yapay zeka için sınırlı bir alandan söz etmek mümkün değil. 2017’de yapay zekadan en çok yararlanması beklenen sektör iş dünyası olacak. İşletme sahipleri (küçük ya da büyük ölçekli) yapay zeka ile işlerinin başında olmasa dahi işleri yürütebilecek. Bu noktada ise yapay zekanın sistemlere entegre edilip, iş öğretilmesi yeterli olacak. Veri işleme, araştırma yaparak veri derleme gibi pek çok işlem iş dünyasına yönelik farklı çözümler sunacak.

Dev Markalar Yapay Zekayı Sunacak

Şu anda Google ve Apple gibi pek çok marka halihazırda yapay zekadan yararlanırken milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan uygulamalar üzerinden daha pratik bir yapay zeka kullanımı sağlanacak. Baidu, Facebook, Microsoft gibi markaların yeni çalışmaları ile birlikte 2017 normal kullanıcılara bile daha yakın bir konuma gelecek, iş çözümlerimiz farkında olmasak dahi yapay zeka ile gelişecek, kolay bir hale gelecek.

Büyük İhtiyaç: Yapay Zeka Uzmanları

Yapay zeka için aslında çok fazla dillendirilmeyen önemli bir detay var. O da yazılımın geliştirilmesi, yapay zekanın ihtiyaca yönelik şekillendirilebilmesi adına uzmanlara ihtiyaç duyacağımız. İş dünyasında dahi büyük bir kolaylık sağlayacağını rahat bir şekilde söyleyebilsek de bu konuda uygun çözümler kuşkusuz daha fazla yapay zeka uzmanı ile mümkün olabilecek. Yapay zekada belirli talimatlar ile yönlendirmeler yapılabilse de genel anlamda sisteme hakim olmak daha teknik ve yapay zekaya özgü birikimi gerektirecek.