Yahoo yıllar sonrasında kan donduran itiraf ile karşımızda. Yahoo 4 yıl önce kaybettiği kişi verilerini açıkladı...

Marissa Mayer döneminde yıldızı parlayan fakat sonrasında işleri yolıunda gitmeyen Yahoo, 2013 yılında kullanıcılarının verilerini çaldırdığı haberi ile gündeme gelmişti. Üstü bir şekilde kapatılan olayın arkasından tam 4 yıl geçtikten sonra Yahoo'dan itiraf geldi.

Yahoo, 2013 yılında tamıtamına 3 milyar üyesinin kullanıcı verilerini hackerlara kaptırdığını açıkladı. Eğer sizinde 2013 yılında veya daha öncesinde Yahoo hesabı aldıysanız mutlaka şifresini değiştirmali veya iki faktörlü kimlik doğrulama sistemini aktif etmeniz gerekir.

Yahoo ve internet tarihine geçen bu saldırıda ilk etapta 1 milyar kişinin kimlik bilgilerinin sızdırıldığı söylenmişti. Ancak bu rakamın 3 milyar olarak revize edilmesi Yahoo'ya olan güveni sarsacak gibi görünüyor. İletişim devi Verizon'un bünyesine 2017 yazı başında geçen Yahoo'da bakalım ilerleyen süreçte işler nasıl gidecek?



Sizin 2013 yılında Yahoo hesabınız varmıydı?