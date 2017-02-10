Xperia Z5 için geçtiğimiz günlerde Nougat güncellemesi başlamıştı ancak çok kısa bir süre sonra bu güncelleme durdurulmuştu.

Xperia Z5 için Nougat güncellemesi tekrar yayınlandı..



Yaşanan aksilikler sonrası güncelleme bir süre sonra durdurulmuştu. Ancak Xperia Z5 için Nougat güncellemesi tekrar yayına geçti. Xperia Z5, Z3 Plus ve Z4 tablet için Nougat güncellemesi yeniden yayınlanıyor.

Yaşanan sorunlar sebebiyle Sony Xperia Z5, Xperia Z5 Premium, Xperia Z3 Plus ve Z4 Tablet modelleri için yayınlanan Android Nougat güncellemesi kısa bir süre için durdurulmuştu. Ancak yaşanan sorunları onarıldı ve güncelleme yeniden yayınlandı.

Pil sorunu, SD kart performansı, ses oynatma sorunu gibi çeşitli ciddi sorunlar sebebiyle durdurulan güncelleme için hata düzeltmeleri nihayetinde yapıldı ve güncelleme yeniden hayata geçti. Yayınlanan güncellemenin sürüm numarası ise 32.3.A.0.372 oalrak değişecek olup güncellemenin kademeli olarak gelmesi söz konusu.

Peki siz Android Nougat'ın dağıtım problemleri hakkında ne düşünüyorsunuz?