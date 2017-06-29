Xperia XA ve Xperia XA Ultra güncellemesi askıya alındı!

Sony'in Xperia modelli telefonları için yayınlamış olduğu Android Nougat güncellemesi bugün ani bir karar ile durduruldu. Peki neden?

29 Haziran 2017 19:46 Mobil

Xperia XA ve Xperia XA Ultra telefonlar tanıtıldığından bu yana belki bir yıldan fazla süre de geçti. Sony, 6 ay önce bu telefonların yazılımını yükselteceğini duyurdu ve bununla birlikte sözünü hemen ardından tuttu. Fakat güncellemeler esnasında bir takım sorunlar gün yüzüne çıktı. Güncellemenin yayınlanmasından sonra Sony tarafından bir açıklama yapıldı. Güncelleme dağıtımının askıya alındığı belirtiliyor olup söz konusu açıklama ise şu şekilde:

"Xperia XA ve Xperia XA Ultra için Android 7.0 yükseltmesini dağıtım sistemindeki küçük performans tutarsızlıkları nedeniyle geçici olarak duraklatıyoruz. Yükseltmeyi başarıyla tamamladıysanız veya yükseltmediyseniz cihaz performansında önemli bir etki hissetmeyeceksiniz veya veri kaybı yaşamayacaksınız. Dağıtımı en kısa zamanda tüm kullanıcılar için tekrar başlatmayı amaçlıyoruz. Bununla ilgili bilgiyi sizlerle paylaşacağız."

Dağıtımı en kısa zamanda dağıtacağını açıklayan Sony, cihazlarını Android 7.0'a güncellemek isteyenler için bir endişe edilecek birşeyin olmadığını sadece güncellemenin biraz erteleneceğinin altı çiziliyor. Söz konusu güncellemenin tam olarak ne zaman geleceği onarım işleminin ne kadar süreceği açıklanmadı.

Peki siz Android güncellemelerinde yaşanan sıkıntılar hakkında ne düşünüyorsunuz?

sindar-okay
Şindar OKAY
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Çayı seven, çay sevmeyeni anlamayan ne yazık ki işi gereği genelde soğuk çay içen bu dertten muzdarip.. Ayrıca iki nokta cemiyetinin başkanı (..) Hayatı genel anlamda çay ve bilgisayar ile geçer. Teknoloji alanında makale ve haber ve analizler yazdı. Hizmetlerin gerçek kullanıcıları nasıl etkilediği hakkında bilgiler ile ilgileniyor..
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