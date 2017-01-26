Xiaomi'nin önemli çalışanlarından biri olan Hugo Barra, Xiaomi bünyesinden ayrıldı. Peki şimdi Facebook'ta ne iş yapacak?

Geçtiğimi günlerde Xiaomi'den ayrılma kararı olan Hugo Barra, Facebook ile hayatına devam edecek. Son zamanların konuşulan önemli isimlerinden biri olan 2013 yılından bu yana Uluslararası Başkan Yardımcısı görevini sürdüren Hugo Barra, sosyal medya hesaplarından şirketten ayrıldığını ve Silikon Vadisine geri döndüğünü belirtti.

Dolayısıyla bu açıklamadan sonra Barra'nın nerede çalışacağı da beraberinde büyük bir merak konusu oldu. Zira, Xiaomi'nin son zamanlarda yaşadığı büyümede en büyük rol onundu. Şirketin akıllı telefonları dışında farklı alanlarda da çalışmalarını dahil ettiği teknoloji dünyasının bildiği birşeydi.

Mark Zuckerberg, konu ile ilgili Barra'nın Facebook bünyesine katıldığını açıkladı. Yaptığı açıklamada Mark, Barra'yı usun süredir tanıdığını bununla birlikte Android işletim sistemini geliştirmek amacıyla başlattığı maceraya tanık olduğu artık Oculus bünyesinde çalışacağını açıkladı.

Oculus ekibine artık Hugo Barra da katıldı. Sanal gerçeklik konusunda yürütülen projelerde yer alması beklenen Barra ile nasıl bir yol izleneceği şimdiden merak konusu oldu.

Peki siz Hugo Barra'nın Facebook ile birlikte çalışacak olması hakkında ne düşünüyorsunuz?