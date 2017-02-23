Çin, Pekin Merkezli dünyanın en büyük 4. akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi'nin yeni gözdesi Mi 6 canlı kanlı görüntüsü sızdırıldı.

Weibo üzerinde yer alan fotoğraflar canlı kanlı Xiaomi Mi 6 modelinden başka birşey değil. Çin merkezli teknoloj devi son dönemlerin popüler firmalarından biri olmayı başarıyor. Bununla birlikte yeni dedikodulara da konu oldu. Çin'in Twitter'ı olarak bilinen Weibo üzerinden görüntüleri sızdırıldı.

Xiaomi Mi 6'nın sızdırılan fotoğraflarında cihazın ön panelini gördüğümüz için arka kapağındaki kamera hakkında birşey öğrenemiyoruz ancak görsele baktığımız zaman bir önceki modele göre oranla daha büyük bir telefonun bizleri beklediğini net bir şekilde görebiliyoruz. Hatırlarsanız daha önce ortaya çıkan sızıntılar ile birlikte Xiaomi'nin Mi Mix modelinde olduğu gibi seramik bir malzeme yapısına sahip oalcağı bununla birlikte üç farklı varvasyon ile gelecebileceği belirtiliyordu.

Bu varvasyonların en güçlüsünde ise 6 GB RAM yer alacak olup sızdırılan fotoğraflarda Mi logosonun yer almaması kafamızı karıştırdı. Bu nedenle ya Xiaomi yeni telefonlarında logo kullanmıyor yada bu fotoğraf başka bir cihaza ait olabilir. Ancak telefonun MIUI kullanıldığını görselden açık bir şekilde görebiliyoruz.

Peki siz Xiaomi Mi 6 için ne düşünüyorsunuz?