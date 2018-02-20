Gizemli yeni bir akıllı telefon, 2018 standartlarına uygun olarak amiral gemisi spesifikasyonlarına sahip görünen kıyaslama sitesi AnTuTu'da ortaya çıktı.

"Blackshark" olarak adlandırılan akıllı telefon, Xiaomi'nin oyun markası olan ve aynı numarayla gelen ilk akıllı telefon olabilir. Xiaomi'nin akıllı telefon oyun segmenti için cihazlar hazırlamak için bir mobil oyun şirketi olan Black Shark'ı başlattığı söyleniyor. Listede telefonun 32 GB dahili depolama alanı olacağı öngörülüyor, ancak 64 GB, 128 GB gibi daha yüksek depolama alanlarına sahip varyantlar bekleyebiliriz.

Adreno 630 GPU, 8GB RAM ve 32GB dahili depolama ile birleştiğinde bir Qualcomm Snapdragon 845 SoC tarafından güçlendirilecek. Telefonun tam ekran HD (1080x2160 piksel) ekran ile 18: 9 en-boy oranı arasında bir spor gerçekleştirmesi ve MIUI'yi Android 8.0.0'ın üstünde çalıştırması bekleniyor. Akıllı telefon, yaklaşmakta olan Samsung Galaxy S9 + için kaydedilen 265.267 puana kıyasla, kıyasla etkileyici bir 270.680 puan almış görünüyor. AnTuTu listesi ilk olarak Weibo'da paylaşıldı.

Yukarıda bahsedilen özellikler güçlü bir oyun akıllı telefonu oluşturmak için bir araya geldiğinde, Samsung'un ve Asus gibi diğer OEM'lerin telefonlarıyla karşılaştırıldığında dahili soğutma veya artırılmış grafikler gibi özel özelliklerle ilgili herhangi bir bilgiyi henüz göremiyoruz. Black Shark sitesinde, şirket ana yatırımcılarının Xiaomi'yi içerdiğini söylüyor. Site, ilk kez Gizmochina tarafından geçtiğimiz hafta rapor edildi.

Bu tür oyun odaklı diğer bir akıllı telefon olan Razer Phone geçen yıl Kasım ayında piyasaya sürüldü. 120Hz'e kadar yenileme hızlarına sahip bir 'UltraMotion' ekrana sahiptir. Telefon, geçen yılki amiral gemisi Qualcomm Snapdragon 835 SoC ve 8GB RAM ve 64GB dahili depolama ile destekleniyor. Razer Telefon ayrıca Qualcomm Quick Charge 4+ teknolojisini destekliyor.