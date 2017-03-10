Günümüzün gelişen teknolojisi ile herşey akıllı hale geliyor. Bununla birlikte Xiaomi'de ilk akıllı ayakkabılarını tanıttı.

Çin menşeli Xiaomi, Mijia markası altında yeni bir akıllı başlattı.9 0 Dakikalık Ultra Akıllı Spor Giysisi Xiaomi'nin ilk akıllı ayakkabısı olarak kayıtlara geçti. Çinli şirket, Intel teknolojisi ile güçlendirilmiş akıllı ayakkabılarını piyasaya sürdüğü için ürün yelpazesini daha da genişletti. Intel'in Curie yongasıyla birlikte geliyor ve seyahat mesafesi ve kalori gibi bilgileri kullanıcılara sunuyor.

Şanghay merkezli Runmi Technology Co Ltd tarafından geliştirilen Xiaomi'nin akıllı ayakkabıları, 60 günlük pil ömrüyle geliyor. Intel'in, fitness ile ilgili tüm verileri depolayan kompakt Curie yongasına sahip olduğunu bildiriyor. Ayakkabıların profesyonel koşuculara / sporculara yönelik olduğu ve kemer tasarımı ve kaymaz özellikleri ile birlikte geldiği bildirildi.

Ayakkabılar hareketi algılayabiliyorlar ve rapora göre yürüyüş, koşu veya hatta tırmanma için kullanılabiliyor. Ayrıca karanlıkta parlaması adına "Blue Edition" özelliği de yer alıyor. 32-bit Intel Quark SE işlemciye sahip olan giyilebilir cihazda 6 eksenli kombo sensör dışında akıllı telefonlara bağlanması adına Bluetooth LE bulunduruyor.

Peki siz giyilebilir giysileri seviyor musunuz?