Xiaomi, Android One ile MIUI 9 arayüzünü kıyaslayan anketini apar topar yayından kaldırmak zorunda kaldı...

Çin'in yükselen yıldızı Xiaomi geçtiğimiz günlerde çok konuşulan bir olaya imza attı. Xiaomi, kendi telefonlarında kullanmış olduğu MIUI 9 arayüzünü Android One'ın arayüzü ile kıyalayınca olay bambaşka bir yere gitti. Neredeyse 15.000 kişinin oy kullandığı ankete artık ulaşılamıyor. Fakat anketin ekran görüntüsüne ulaşabilirsiniz.

Xiaomi'nin Google ile Android One kapsamında geliştirdiği Xiaomi Mi A1 telefonu haricinde bütün modellerinde MIUI arayüzünü kullandığını hatırlatalım.



Sizce Xiaomi beklediği anket sonuçlarını elde etmedi mi?