Xiaomi Redmi Note 5'in sızdırılan canlı görselleri telefonun tasarımını ortaya koyuyor...

Teknoloji devi Xiaomi akıllı telefon endüstrisindeki en yeni eğilimlerden biride uzun boylu 18:9 ekran ölçüsüne sahip. Bazı üreticiler bunu 2:1 multimedya içeriği gelişi sebebiyle yaptıklarını iddia ederken, bazıları da sebepsizce modayı takip etmekteler.

Çin'li şirket 18:9 ekranla olası yeni modellerden birini çok yakında piyasaya sürecek. Söz edilen cihaz yani Xiaomi Redmi Note 5'den başkası olamaz. Telefonun arka kapağında çift kamera yer alıyor. Arka kapaktaki çift kameranın uzun ekranın yanı sıra cihazın önünde de oldukça çerçeveler var gibi görünüyor.

Xiaomi Redmi Note 5’e ait olduğu iddia edilen bir çift resim ortaya çıktı ve yaklaşmakta olan Redmi Note 5'in neye benzediği ortaya çıktı. Şimdiye kadar belirtilmiş olan özelliklerin yanı sıra telefon, metal tasarıma sahip olacak.

Bunun dışında, telefonla ilgili ilginç başka bir şey bilmiyoruz. Söylentiler bir Snapdragon 660 veya bir MediaTek P25 işlemci ve 4,000mAh pil ile geleceği yönünde. Xiaomi'nin orta menzilli cihazı muhtemelen her zamanki gibi, 3 ve 4GB'lık versiyonlar ile gelecek.



Siz Xiaomi Redmi Note 5'ten neler bekliyorsunuz?