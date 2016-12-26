Xiaomi, Redmi Note 4 İçin Tester Arıyor!

Redmi Note 4 olarak piyasaya sunulacak yeni telefon modeli öncesinde Xiaomi Mi Explorer için başvuru almaya başlayacağını duyurdu. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapılırken, açıklama Mi Topluluk web sitesinde bu açıklama yayınlandı. Açıklamada tüm kullanıcılara mümkün olan en iyi ürün deneyimini sunmanın amaçlandığı belirtilirken, Mi Explorer’ın önemine değindi. Uygulamanın kullanıcı geri bildirimlerinin alınması, verilere dayanarak yeni geliştirmelerin yapılması adına hazırlandığının belirtildiği açıklamada Redmi Note 3 için yapılan ilk testlerin ardından yeni bir test sürecinin daha başlatılacağı belirtildi. Yalnızca Mi Explorer için hazırlanan test sürecinde kullanıcıların farklı bir deneyim yaşayacağı belirtilirken küçük fakat etkili bir Mi ekibinin kurulacağı duyuruldu.

Ödül Programı Uygulanacak!

Kullanıcıların bu yeni programa başvuru için 30 Aralık 2016'dan önce işlemleri yapması gerekiyor. Resmi web sitesi üzerinden yayınlanacak olan test bölümü sayesinde kişilerin başvurularını iletebileceği açıklandı. Xiaomi Redmi Note 4, Çin'de bu yılın ağustos ayında piyasaya sürülürken Ocak ya da Şubat ayında piyasaya çıkması ve farklı bölgelerde kullanıma sunulması bekleniyor.

Bakalım Mi Explorer için nasıl bir ilgi olacak ve Xiaomi tarafından katılımcılar ile nasıl bir çalışma yapılacak.