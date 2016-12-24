Xiaomi Mi S Geldi! İşte Özellikleri

Xiaomi Mi S olarak tanıtımını sızdırmalarda yeni modelde yine üstün donanımlar tercih edilmiş durumda. Tanıtımları ile birlikte ilk olarak göze çarpan detaylar; Snapdragon 821, 4GB RAM, Sony IMX378 sensörlü 12MP arka kamera olurken S versiyonda ekranda küçültme yapılmış. 4,6 inç 1080p ekrana sahip cihaz, bu küçük ekran nedeniyle daha az bir piksel yoğunluğu sahip.

Xiaomi Mi S Ek özellikleri Neler?

Xiaomi Mi S için ön tarafta parmak izi tarayıcısına yer verilmiş. Ancak bunun Mi 5S'de bulunan bir ultrasonik parmak izi alıcısı kadar başarılı olup olmadığı belli değil. Bu konuda ilerleyen dönemlerde yapılacak yeni incelemeler kesin sonucu verecek.

Xiaomi Mi S Teknik Özellikleri Neler?

Xiaomi Mi S için yapılan elde edilen bilgilerde telefon için tüm teknik detaylara erişim sağlandı. Telefon özelikler listesi ise şöyle;

4,6 inç (1920 × 1080 piksel) Full HD ekran, 600 nits parlaklık,% 94,4 NTSC renk, 1500: 1 kontrast oranı

Adreno 530 GPU'lu 2.35GHz Dört Çekirdekli Snapdragon 821 64-bit işlemci

128GB dahili (UFS 2.0) belleğe sahip 4GB DDR4 RAM

MIUI 8 ile Android 6.0 (Marshmallow) / 7.0 (Nougat) yükseltmesi

Çift SIM (nano + nano)

Çift tonlu LED flaş, f / 2.0 diyafram açıklığı, Sony IMX378 1 / 2.3-inç sensör, PDAF, 4K video kaydı, 720p'de 120fps slomo bulunan 12MP arka kamera

2um piksel, f / 2.0 diyafram, 80 derece geniş açılı mercek, 1080p video kaydı ile 4MP ön kamera

Parmak izi sensörü

Boyutlar: 128.3x64x8.2 mm; Ağırlık; 138g

4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4 / 5 GHz) MU-MIMO, Bluetooth 4.2, GPS, USB Type-C

Hızlı Şarj 3.0 ile 2600mAh pil

Bu telefonun ne zaman piyasaya sunulacağı tam olarak bilinmiyor. Eğer sızdırılan özellikler doğruysa, en iyi kompakt akıllı telefonlardan birisinin daha Xiaomi Mi S olarak Xiaomi tarafından piyasaya sunulacağı kesin.