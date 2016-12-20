Xiaomi Mi Mix N11'de Satışta!

Çin’de yaptığı üretimler ile kısa süre içerisinde tüm dünyayı hakimiyeti almaya altına almayı başaran Xiaomi, Mi Mix modeliyle Türkiye'de de artık satın alınabilecek durumda. E-Ticaret platformlarından birisi olan n11.com yaptığı resmi açıklama ile birlikte Xiaomi Mi Mix’in sınırlı stoklar ile satışa çıkarıldığını duyurdu.

Xiaomi Mi Mix Fiyatı Ne Kadar?

İnternet üzerinden satın alınabilecek cihazlar için 3489 TL etiket fiyatı belirlenmiş durumda. Telefon için iki farklı versiyon satışa çıkarılırken 3489 TL’lik versiyonda 128 GB'lık depolama alanı sunuluyor. Bir üst versiyonu isteyen kişiler ise 256GB depolama alanı karşılığında 3849 TL’den cihazı n11.com üzerinden satın alabilir.

Kişiler telefon için ek ücrete tabi olarak hasar koruma paketi gibi farklı sigortalardan da yararlanma imkânına sahip. Telefonların satın alınması sonrasında 3 Ocak Salı gününe kadar da kargo yapılacağı belirtiliyor. Yapılan son kontrollerde cihaz içinde 10 adet stok aldığı görüldü. Bu açıdan stokların kısa süre içerisinde tükenmesi ve n11.com üzerinden satışın kapatılması da söz konusu.

Xiaomi Mi Mix teknik özellikleri ise şöyle;

Ekran: 6.4 inç çerçevesiz ekran, %91 ekran kasa oranı

İşlemci: Snapdragon 821

RAM: 4 GB veya 6 GB

GPU: Adreno 530

Depolama: 128 GB veya 256 GB

Kamera: 16 MP PDAF arka kamera,

Batarya: 4400 mAh, Quick Charge 3.0