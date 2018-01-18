Xiaomi'nin yakında tanıtımını yapacağı Mi MIX 2S'in özellikleri ve fiyatına dair bilgiler sızdırıldı...

Söylentilere göre, Çinli üretici Xiaomi Mi MIX 2S'in piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Xiaomi Mi 7 akıllı telefon gelecek ay düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresinde (MWC) 2018 etkinliğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. İddialara göre, Polaris olarak kodlandırılan telefonun MWC 2018'de piyasaya çıkması bekleniyor.

Xiaomi Mi MIX 2S yüz tanıma özelliğinin yanı sıra bir iPhone X benzeri çentik özelliği ile gelecek. Snapdragon 845 işlemci ve 6GB RAM, Mi 2S'e güç verecek. Cihaz 12 megapiksel RGB sensör ve 12 megapiksel tek renkli sensöriçeren çift kamera kurulumuna sahip olacak. 300 Yuan (466) fiyat etiketiyle gelmesi bekleniyor.

Aralık 2017'de Xiaomi CEO'su Lei Jun, daha sonraki amiral gemisinin Snapdragon 845 ile geleceğini netleştirmişti. Fakat, Xiaomi iki adet Snpadragon 845 destekli akıllı telefonunu duyurması olası bir ihtimal değildir. Xiaomi Mi MIX 2S'yi MWC 2018'de tanıtacak mı ve Mi 7'yi biraz sonra mı başlatacak? Bunun cevabını önümüzdeki ay hep birlikte göreceğiz.



Siz Xiaomi Mi MIX'in fiyatını ve özelliklerini nasıl buldunuz?