Xiaomi geçen hafta "CC" adlı yeni bir akıllı telefon serisini açıkladı. Serinin altındaki ilk akıllı telefonların Mi CC9 ve Mi CC9e olduğu söyleniyor.

2 Temmuz'da piyasaya sürülecek olan Xiaomi Mi CC9, arkasında üçlü bir kamera kurulumuna sahip olacak ve şirket şimdi bu kurulumdaki birincil kameranın 48MP Sony IMX586 sensörüne sahip olacağını doğruladı.

Xiaomi daha önce bir 32MP selfie kamerasıyla gündeme gelmişti. Bu yüzden muhtemelen zaman geçtikçe akıllı telefon hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıkacak.

Söylentiler bize Mi CC9’un Snapdragon 730 SoC ve 6.39 inç FHD + AMOLED ekrana sahip olacağını işaret ediyor. Büyük olasılıkla Android Pie tabanlı MIUI 10'u kullanıma hazır bir USB-C portuna sahip 4.000 mAh pil ile gelebilir.

Peki akıllı telefon üreticilerinin kamera odaklı çalışması hakkında siz ne düşünüyorsunuz?