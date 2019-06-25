Son birkaç günde, Xiaomi ve Meitu arasındaki işbirliğinin çeşitli yönleri açıklandı.

Şirket ayrıca Weibo hakkında, 32MP selfie kamerası sunacağı gerçeği de dahil olmak üzere birkaç detay daha ortaya çıkardı. Çin platformunda yayınlanan kamera örneklerinde Mi CC 9 marka, bize yeni telefonun adını da veriyor. Xiaomi CC marka yöneticisi Cici Wei, deklanşöre basmadan çekim yapmanıza izin veren bir Photobooth benzeri tür modu olduğunu da doğruladı.

Telefonun ifadeleri algılayacağı ve resimleri otomatik olarak mı çekeceği veya sese veya diğer komutlara dayanıp dayanmadığı henüz bilinmiyor.

Mi CC 9 hakkında başka bir şey bilmiyoruz, ancak daha önceki söylentiler Asus Zenfone 6 gibi bir flip kamera mekanizmasına sahip olabileceğini öne sürüyor.

Peki siz alacağınız telefonda kameraya ne ölçüde dikkat ediyorsunuz?