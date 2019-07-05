Xiaomi Mi A3 şu anda FCC ve IMDA'da sertifikalandırma işlemlerinden geçiyor.

Xiaomi, 2019 amiral gemisi Redmi K20 ve Redmi K20 Pro'yu Hindistan pazarında başlatmak için kendisini hazırlamakla meşgul olabilir. Ancak şirket, Çin'de Mi CC9 serisi adı verilen bir başka premium orta kademe telefon serisini tanıttı. Şu anda bu seride iki model var - Mi CC9 ve Mi CC9e. Bu telefonların her ikisinde de üçlü arka kamera var, ekran parmak izi sensörü ve birinci sınıf bir tasarım sunuyor. Lansmandan önce söylentiler, Mi CC9’un Mi A3 olarak küresel olarak tanıtılacağını ve bir dizi yeni sızıntının sadece aynı şeyi doğruladığını ileri sürdü.

Web’deki yeni bir sızıntı kümesi, FCC’de ve Singapur’un IMDA’sındaki sertifikalandırma için yeni bir Xiaomi cihazı ortaya çıkardı. Android One programının bir parçası olacak yeni bir Xiaomi telefonu ortaya koyuyor. Sızan şemalar, cihazda bir Android One markası ve üçlü arka kamera kurulumunu gösteriyor. Şemalar, bir ekran parmak izi sensörünün varlığına işaret eden herhangi bir arka parmak izi sensörünü göstermemektedir.

Belgelere ek olarak, bu gizli cihazın kod adının Çin'de yeni başlatılan Mi CC9e ile eşleştiğini ortaya koyuyor. Mi CC9e, Mi CC9'un uygun fiyatlı versiyonudur ve fiyatı düşük tutmak için bazı ödünler verir. Belgede ayrıca bu telefonun arkadaki üçlü kamera kurulumunda 48 megapiksel birincil kameraya sahip olacağı da ortaya çıkıyor.

Mi A3 muhtemelen Mi CC9'a dayanacak ve bu da 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesine sahip Snapdragon 710 yonga seti tarafından destekleneceği anlamına geliyor. Ekran için, üst kısmında waterdrop çentik bulunan 6,3 inç Full HD + AMOLED ekran gösterilecek.

Ekran, bir ekran parmak izi sensörüne sahip olacaktır. Cihazın ön kapağında 32 megapiksel arka kapağında 48 megapiksel kamera yer alabilir. 8 megapiksel geniş açılı kameranın üçlü kamera kombinasyonuna sahiptir. Bununla birlikte cihazın 4030mAh bataryaya sahip olabileceğini düşünüyoruz.