Xiaomi'nin sıradaki amiral gemisi Xiaomi Mi 7 hakkındaki ilk bilgiler gelmeye başladı...

Çin'den son gelen rapora göre, Xiaomi'nin Mi 7 amiral gemisinin, Samsung tarafından üretilen, 18:9 en- boy oranı ile 6.01 inç ekrana sahip olacak olan cihazın Snapdragon 845 işlemciyle gelmesi bekleniyor.

Raporda Xiaomi'nin sonunda 3B yüz tanıma teknolojisini benimseyeceğini söylüyor, Mi7 amiral gemisinde bu özellik olmayacak. Çin'li şirket teknolojinin akıllı telefonlarda kullanılmaya hazır hale gelmeden daha da geliştirilmesi gerektiğini düşünüyor. Raporun sunmuş olduğu diğer özelliklerden birisi 16 megapiksel arka çift kamera kurulumu, 6GB RAM, arka kapakta bulunan parmak izi sensörüyle beraber hızlı şarj yer alıyor.

Siz Xiaomi Mi 7'nin özelliklerini nasıl buldunuz?