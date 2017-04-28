Çin pazarında liderliğini sürdüren Xiaomi Mi 6'nın teknik özellikleri ve fiyatı bakalım oranla neler sunuyor?

Ucuz olmasıyla ilk dönemlerinde öne çıkan Mi serisi şimdi de akıllara zarar bir fiyat etiketiyle geliyor. Ucuz ancak güçlü olan "Mi" serisinin yeni üyesini yakından tanıyalım..

Xiaomi Mi 6 geçtiğimiz günlerde resmen tanıtıldı. Tıpkı selefi olan Xiaomi Mi 5'te olduğu gibi metal ve camdan üretildi. Xiaomi Mi 6, sırtında bir çift kamera bulundurmasıyla rakiplerinden geri kalmadı. Arka tarafı birkez daha kavisli. Xiaomi Mi 6 gibi oldukça kompakt iken telefonun ön yüze bakan bir parmak izi tarayıcı bulunuyor. Xiaomi Mi 6'da telefonun özel baskılı olan modeli seramik bir modele sahip.

Xiaomi Mi 6, 5,15 inçlik tam HD (1920 x 1080) ekran, 6GB RAM ve 64GB / 128GB genişletilebilir olmayan dahili bellek sunuyor. Snapdragon 835 64-bit octa-core işlemcisi ve Adreno 540 GPU ile besleniyor. Xiaomi Mi 6'da 3,3500 mAh pil yer bulunuyorken telefon stereo hoparlörle birlikte geliyor. Mi 6'nın arkasına yerleştirilen 12 megapiksellik çift kamera son derece iyi bir fotoğraf deneyimi vermeyi amaçlıyor. Ön kapağında ise 8 megapiksellik bir kameraya yer verdiğini de ekleyelim. Ayrıca Android Nuga cihazın üzerinde MIUI 8 OS ile önceden kurulmuş olarak geliyor.

Xiaomi Mi 6 Fiyatı

Beklediğinin aksine akıllara zarar bir fiyat etiketine sahip. Fiyatlandırma Mi6 6+64GB 363dolar, Mi6 6+128GB 421dolar, Mi6 seramik versiyon 6+128GB 439dolar olacak.

Temel Özellikler

5.15inç 600nit 2.5d FullHD ekran

Snapdragon 835 işlemci

6GB LPDDR4X RAM ve 64/128GB depolama seçeneği

12MP geniş açı + 12MP telefoto çift arka kamera

4 yönlü OIS, 2X optik zoom 10X dijital zoom

3350mah pil

IR portu, çift stereo hoparlör, suya dayanıklılık

Peki siz Xiaomi Mi 6'yi satın almayı düşünür müsünüz?