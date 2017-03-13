Xiaomi'nin merakla beklenen telefonunun detayları açıklandı. Nisan ayında tanıtılması beklenen Xiaomi'nin yeni telefonu için bilgiler gelmeye devam ediyor.

Xiaomi'nin hayranları tarafından merakla beklenen bir sonraki amiral gemisi modeli piyasaya çıkmak için gün sayıyor. Nisan ayında tanıtılması beklenen telefonun özellikleri hakkında birkaç sızıntı haber gördük fakat tanıtım yaklaştıkça daha fazla bilgi gelmeye devam ediyor. Bununla birlikte ortaya çıkan bilgiler doğrultusunda Sony IMX400 sensörüyle donatılacak olup önceki raporları yeni sızıntılar yalanladı.

Yeni iddialara göre bu durum değişti. Mi 6'nın IMX400 ile birlikte gelirse Sony'in kendisi için saklamış olduğu en iyi sensörü kullandığı için oldukça şaşırtıcı bir kamera eşliğinde gelmesi muhtemel. Sony, zaten kamera konusunda kendini kanıtlamış bir şirket. Ayrıca kamera bakımından iPhone 7 Plus'ta olduğu gibi çift kameralar bulunacağı da belirtiliyor.

5.15 inçlik ve 5.7 inçlik bir model olarak karşımıza çıkması bekleniyor. Cihazın aynı zamanda iki ekran çeşidiyle gelebilecek olması muhtemel. Aynı zamanda farklı tasarımlara da sahip olacak.

3200 mAh'lik güçlü bir bataryaya sahip olan cihazın 4 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Snapdragon 835 işlemcinin en yüksek frekansta saat hızıyla çalışmasını sağlayacak olup fiyatlandırması 289 dolar'dan başlayacak.

Peki siz Xiaomi'nin telefonlarını seviyor musunuz?