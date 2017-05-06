Apple, iPhone 7 ile kulaklık jakını düşürdüğünden, diğer şirketlerde bunun iyi bir fikir olduğunu düşünüyor gibi görünüyor.

Apple, geçtiğimiz sonbaharda kulaklık takımı kullanılmadan yeni bir iPhone ikilisi çıkarmaya karar verdiğinde mobil donanım dünyasını anlaşılır bir şekilde salladı. 3,5 mm kulaklık girişi tehlikeli bir durumda. Apple da dahil olmak üzere bazı üreticiler ondan kurtulmaya çalışıyorlar.

Bunu yapan ilk kişi Apple değildi, ancak yaptıkları kararlar tüm endüstriyi etkiliyor. Diğer OEM'lerin davayı takip etmiş gibi görünüyordu. Neyse ki, Samsung ve LG, kulaklık girişini bırakmadı.Bununla birlikte, diğer Android üreticileri onu yerinden oynattı. Xiaomi Mi 6, kulaklık girişi olmayan yeni telefonu göründü.

Mi 6 modelinde kulaklık girşinin olmaması nedeniyle bir açıklama Xiaomi tarafından geldi. Daha yüksek batarya kullanmak adına yaptıklarını söylediler. Söz konusu açıklamada "Akıllı telefonlar bütünleşik cihazlar ve iç alan çok değerli. Kulaklık girişini kaldırmak, daha büyük batarya gibi diğer parçalara yer alıyor. USB Type-C üzerinden ses aktarımı git gide yaygınlaşıyor ve yüksek ses kalitesi sunmaya devam ediyor" ifadeleri yer aldı. Yeni amiral gemisinde 3350 mAh'lik pil kapasitesi yer alıyor. Bir önceki modelde ise 3000 mAh'lik pil vardı.

Peki sizin için kulaklık girişi ne kadar önemli?