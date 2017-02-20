Sızıntıya geri döndüğünüzde Mi 6 kamera kurulumu hakkında bazı ayrıntılar da veriliyor.

Amiral gemisi cihazının ana kamaerasının 12 megapiksel olduğu n kapağında ise 8 megapiksellik kamera bulunduğu belirtiliyor. Sony IMX386 sensörü ve ön tarafa bakan kamera için Sony IMX268 8 megapikselli birimi kullandığı söyleniyor. RAM veya depolama alanında farklılaşan akıllı telefon çeşitleri olağandışı değil. Ancak, ekran çözünürlüğündeki bir fark, standart bir Mi 6 varyantına ve Pro Mi 6 varyantına işaret edebilir.

Akıllı telefonun etrafında sayısız sızıntı bulunuyor. Mi 6'nın Mi Not 2 gibi bir çift kenar eğrisel ekranına sahip olacağı bildirildi ancak yakın tarihli bir raporda aksini iddia etti. Weibo yazılarına göre, Xiaomi Mi 6, daha önce söylenen çift kenarlı kıvrımlı ekran yerine 5.2-inç HD TFT LCD panel olacak düz bir ekrana sahip olacak. Xiaomi Mi 6, 3.000mAh batarya ile güçlendirilebilir ve bağlantı için bir USB Type-C portuna sahip olabilir. Yazılımın ön tarafında Mi 6, MIUI OS'nin üst üste katmanlı olarak Android 7.0 Nugası üzerinde çalışmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.

Söylentiler ayrıca Mi 6 için iki set yonga kümesini işaret ediyor. Helio X30 yonga seti ve Snapdragon 835 ile güçlendirildiği söyleniyor. Bununla birlikte Mi 6'nın 64GB depolama alanına kadar rampa yapacağı ve QHD çözünürlüklü bir ekran sunacağı bekleniyor. Mi 6'nn birinde ise 4GB RAM, 32GB depolama alanı ve bir Full HD panel olmak üzere iki farklı modele sahip olacağını iddia ediliyor.

Peki sizce Xiaomi, iki farklı ekranla gelir mi?