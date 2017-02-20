Xiaomi, Mi 6'da iki farklı ekrana yer verecek!

Sızıntıya geri döndüğünüzde Mi 6 kamera kurulumu hakkında bazı ayrıntılar da veriliyor.

20 Şubat 2017 17:12 Mobil

Amiral gemisi cihazının ana kamaerasının 12 megapiksel olduğu n kapağında ise 8 megapiksellik kamera bulunduğu belirtiliyor. Sony IMX386 sensörü ve ön tarafa bakan kamera için Sony IMX268 8 megapikselli birimi kullandığı söyleniyor. RAM veya depolama alanında farklılaşan akıllı telefon çeşitleri olağandışı değil. Ancak, ekran çözünürlüğündeki bir fark, standart bir Mi 6 varyantına ve Pro Mi 6 varyantına işaret edebilir.

Akıllı telefonun etrafında sayısız sızıntı bulunuyor. Mi 6'nın Mi Not 2 gibi bir çift kenar eğrisel ekranına sahip olacağı bildirildi ancak yakın tarihli bir raporda aksini iddia etti. Weibo yazılarına göre, Xiaomi Mi 6, daha önce söylenen çift kenarlı kıvrımlı ekran yerine 5.2-inç HD TFT LCD panel olacak düz bir ekrana sahip olacak. Xiaomi Mi 6, 3.000mAh batarya ile güçlendirilebilir ve bağlantı için bir USB Type-C portuna sahip olabilir. Yazılımın ön tarafında Mi 6, MIUI OS'nin üst üste katmanlı olarak Android 7.0 Nugası üzerinde çalışmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.

Söylentiler ayrıca Mi 6 için iki set yonga kümesini işaret ediyor. Helio X30 yonga seti ve Snapdragon 835 ile güçlendirildiği söyleniyor. Bununla birlikte Mi 6'nın 64GB depolama alanına kadar rampa yapacağı ve QHD çözünürlüklü bir ekran sunacağı bekleniyor. Mi 6'nn birinde ise 4GB RAM, 32GB depolama alanı ve bir Full HD panel olmak üzere iki farklı modele sahip olacağını iddia ediliyor.

Peki sizce Xiaomi, iki farklı ekranla gelir mi?

sindar-okay
Şindar OKAY
Tüm yazıları
Çayı seven, çay sevmeyeni anlamayan ne yazık ki işi gereği genelde soğuk çay içen bu dertten muzdarip.. Ayrıca iki nokta cemiyetinin başkanı (..) Hayatı genel anlamda çay ve bilgisayar ile geçer. Teknoloji alanında makale ve haber ve analizler yazdı. Hizmetlerin gerçek kullanıcıları nasıl etkilediği hakkında bilgiler ile ilgileniyor..
Önceki Haber Nokia 3310'un yeni görüntüsü!
Sonraki Haber Nokia 8'in özellikleri ve fiyatı!
 