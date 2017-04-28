Xiaomi Mi 6 yoğun bir ilgiyle karşı karşıya. Geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtılan cihaz kısa süre içerisinde beklenilenden daha fazla ilgi gördü.

Xiaomi Mi 6, piyasadaki en son amiral gemisi akıllı telefonlardan biridir ancak Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 +'in son sürümünden sonra işgal edilmiştir. Mi 6 akıllı telefonu satışa çıktı. Ülkede cihaza verilen tepki olağanüstüydü. E-ticaret platformlarında satışı gerçekleşen cihaz tükenmiş olarak listelenmeden önce yalnızca birkaç saniye içerisinde tükendi olarak listelendiği görüldü.

Xiaomi'nin en yeni amiral gemisi Mi 6, 1 milyon üzerinde ön sipariş aldı. Çin'de geçen bilgiye göre 1 milyonu geçti ve biz bunu konuşmaya devam ederken büyüme devam ediyor. Xiaomi Mi 6, 6GB RAM ve 64GB / 128GB yerel depolama alanı ile birlikte 5.15 inçlik bir fullHD (1920 x 1080) ekrana sahiptir. Android Nuga telefona önceden kurulmuş olarak geliyor ve bunun üzerine Xiaomi'nin MIUI 8 işletim sistemini alıyorsunuz.

Telefonun arka kapağında 12 megapiksellik çift kamera yer alıyor ön yüzünde ise 8 megapiksellik kamera eşlik ediyor. Çıkarılabilir olmayan bir batarya ile gelen telefon tasarım bakımından oldukça hoş görünüyor. Görüntü Sabitleme ve 4K video kayıt desteği olan 12MP birincil kamera bulunduran cihaz 3350mAh bataryaya sahip olacak.

Peki siz Xiaomi Mi 6'yı nasıl buluyorsunuz?