Çin menşeli telefon üreticisi Xiaomi Mi 6 modelinin çıkış tarihi ortaya çıktı. Bununa birlikte artık Xiaomi Mi 6'nın ne zaman çıkacağını biliyoruz.

Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu Mi 6 için ortaya değişik iddialar atıldı. Bununla birlikte cihazın satış fiyatı ve ne zamann piyasaya sürüleceği hakkında bilgiler ortaya çıktı. Cihazın 16 Nisan'da tanıtılacağı ortaya çıktı.

Xiaomi Mi 6'nın Snapdragon 835 SoC işlemciye sahip olması bekleniyor. Bu da işlemciye sahip ilk akıllı telefon olacağı anlamına geliyor. İşlemcinin daha öncede belirtildiği gibi hız düşürme yapılmadan kullanılacağı söylentileri en çok dikkat çekenler arasında.

5.2 inç'lik LCD ekrana sahip olması eklenen telefonda Sony'de kullanılan kamera bekleniyor. Xperia XZ Premium'da kullanılan kamera ile aynı olması gerçekten etkileyici.

Peki siz Xiaomi telefonları hakkında ne düşünüyorsunuz?