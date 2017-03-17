Xiaomi Mi 6 hakkında çıkan söylentiye göre ilk lansmanından doğrultusunda 835 Snapdragon değil 821'e yer verecek.

Tanıtımına az bir süre kala Xiaomi Mi 6 için kötü haber geldi. Bununla birlikte işlemci açısından biraz daha düşük donanım özelliklerine sahip olacak gibi görünüyor. Ortaya çıkan yeni söylentiye göre yaklaşmakta olan Xiaomi Mi 6'nın en güçlü Snapdragon 835 çipinden ziyade Qualcomm Snapdragon 821 işlemciyle başlatılabileceği iddia edilenler arasında.

Elbette bu henüz doğrulanmamış bir rapor. Çin'in Twitter'i olarak bilinen Weibo sosyal medya hesabını kullanan isimsiz bir kaynaktan gelen bilgiye göre Çin'in popüler telefon üreticisi olan Xiaomi, Mi 6'da Qualcomm Snapdragon 821 işlemciyle başlatılabileceğini iddia ediyor.

Samsung Galaxy S8 ve S8+ olacağını ve Samsung'un tanıtımını takip eden birkaç ay sonra bu çip pazarını zorda bıraktığı da iddia edilenler arasında olup yeni LG G6'da aynı nedenle daha eski Snapdragon 821 yongasıyla tanıtılmıştı. Bir başka söylenti ise Xiaomi Mi 6'nın Snapdragon 835'i kullanacağı yönünde.

Başarılı olan Mi 5'in selefi olaran telefon resmi olarak 6 Nisan'da açıklanacak. Mi 6 Pro'nun kavisli bir ekrana sahip olması bununla birlikte 6 GB gibi güçlü bir RAM'e sahip olması bekleniyor.

Peki sizin Xiaomi Mi 6'dan beklentiniz nedir?