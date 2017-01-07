Son dönemlerin en iddialı markalarından olan Xiaomi, Mi 6 modeliyle testlere tabi tutuldu. İşte Xiaomi Mi 6nın AnTuTu sonucu.

Çin'de yaptığı üretimler ile dünya genelinde popüler hale gelen ve artık mobil sektörün en güçlü markalarından birisi olarak kabul edilen Xiaomi, piyasaya yeni amiral gemisi ile çıkmaya hazırlanıyor. Xiaomi Mi 6olarak adlandırılacak yeni model uzun zamandan beri oldukça merak uyandırırken telefonun AnTuTu’da aldığı puanlar paylaşıldı.

Sonuçlar Etkileyici

Telefon için yapılan AnTuTu testleri sonrasında telefonun yüksek puanlar alması dikkatlerden kaçmadı. Telefon için en önemli detaylardan bir tanesi CES 2017 ile birlikte tanıtımı gerçekleştirilen Qualcomm Snapdragon 835 yonga seti. Bu yonga setinin kullanıldığı ilk telefonlardan birisi olacak Xiaomi Mi 6 performans anlamında adeta etkileyici olacak.

Cihazın AnTuTu testlerinde ise özellikle 210 bin 329 puanın alınması da bu alanda çok yüksek bir derecenin elde edildiğini gösterdi. Apple tarafından piyasaya sunulan iPhone 7 modellerinde dahi çıkılabilen en yüksek seviye 178 bin olarak belirlenmişti. Bu bakımdan AnTuTu sonuçlarında Xiaomi Mi 6 modeli oldukça dikkat çekiyor. Üstelik bu ilginin satış rakamlarına da yansıması söz konusu.

Telefon için bugüne kadar ciddi sızdırmazlar yapılmamış olsa da özellikle yonga setinde en üst seviyeye, son model bir seçimin yapılması diğer donanımların da üst seviyelerde olacağını gösteriyor.