Xiaomi Mi 6, 6 Şubat'ta Geliyor

Çin’den gelen raporlarda marka tarafından 6 Şubat tarihi itibariyle telefonun resmi bir şekilde piyasaya sunulacağı ve 6 Mart itibariyle de satış sürecinin başlatılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamalara kadar pek çok farklı spekülasyon gündemde konuşulurken tüm bu iddialar yapılan açıklama ile birlikte sonlandırıldı.

Xiaomi Mi 6 İddialı Geliyor!

6 Şubat tarihinde telefon için özel bir organizasyonun düzenleneceği ve görkemli bir tanıtım etkinliği ile telefonun piyasaya sunulacağı belirtildi. Yapılacak tanıtımda telefonda yer alan tüm özelliklerin ve detayların kullanıcılar ile paylaşılması bekleniyor.

Xiaomi Mi 6 Özellikleri Sızdırıldı

Şimdiden telefonda yer alabilecek bazı özellikler sızdırılmış durumda. Öyle ki Snapdragon 835 yonga seti ile donatılacak olan telefon öncelikli olarak yonga seti ile dikkat çekecek. Telefon için tercih edilen diğer donanımlar hakkında ise şu ana kadar herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Fakat sadece yonga setine bakarak da telefonun üst segmentte yer alacağını ve Xiaomi’nin en önemli amiral gemilerinden birisinin olacağını söylemek mümkün.

6 Şubat tarihi itibariyle yapılacak tanıtımlarda yeni telefon modeli ile ilgili tüm detayları yine sizlere sunmaya devam edeceğiz.