Son dönemlerde telefonlarda yaşanan patlama olayları çok daha gündeme gelirken yeni patlayan model, Xiaomi Mi 4 oldu.

Xiaomi tarafından piyasaya sunulan ve milyonlarca satışı gerçekleştirilen Mi 4 modelinin patlaması gündem yarattı. Özellikle internette paylaşılan görüntülerde telefonun patlama sonrasında kullanılamaz hale geldiği ve diğer telefonlar için de patlama riskinin olabileceği belirtildi.

Kullanıcı Görüntüleri Paylaştı

Yapılan paylaşımlar sonrasında sosyal medya üzerinden en çok paylaşılan ve konuşulan içeriklerden bir tanesi bu patlayan yeni telefon olurken telefonun şarj edilirken patladığı açıklandı.

Derste Patladı

Üstelik bir sınıfta ders esnasında şarj için takılan telefonun kısa süre içerisinde sınıfı duman kaplanmasına neden olurken, yaşanan alevlenmenin ardından batarya patladı. Konu ile ilgili henüz resmi olarak açıklamalar yapılmazken, kullanıcı patlayan telefon nedeniyle oldukça sitem dolu bir açıklama yayınladı. Fotoğrafların net bir şekilde paylaşılması ve patlama yaşandığı sırada sınıfta pek çok öğrencinin derste olması, patlamanın gerçek olduğunu da gösteriyor.

Samsung ve Apple gibi markaların telefonlarında patlama yaşandı iddialar için araştırma sonrasında patlamaların sahte olduğu belirtilmişti. Fakat son patlamanın sınıfta herkesin gözü önünde olması da bu konuda telefonlarda ciddi bir sıkıntı olabileceğini akıllara getirdi. Şu anda milyonlarca kişi Xiaomi tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Cihazın tek bir telefondaki hatalar nedeniyle yaşanması çoğu kişiyi de bu konuda rahatlatacak.