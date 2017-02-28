Xiaomi, kendi geliştirmiş olduğu Surge S1 çipsetini kullanan Mi 5c akıllı telefon modeli tanıtıldı. Xiaomi Mi 5c akıllı telefonun tüm özelliklerini haberimizde..

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Çin'deki bir etkinlikte Mi 5C akıllı telefonu tanıttı. Mi 5C, Xiaomi'nin kendi evinde büyüdüğü Surge S1 yongasetini kullanıyor. İşlemci orta menzil içerisinde ve Xiaomi'nin sergilediği kriterlere göre, hem CPU hem de GPU testlerinde Qualcomm'un verimli Snapdragon 625 yonga seti üzerinde oturuyor. S1 ani yükseliş 64817 puan aldı.

Xiaomi, Beijing'teki kendi etkinliğinde yeni akıllı telefonunu açıkladı. Bununla birlikte Mi 5c modelinde farklı bir özellik bulunuyor. Şirket ilk defa ürettiği bir cihazda kendisine ait işlemciyi kullanıyor. Telefon, inç başına 428 piksel PPI ile 1080 piksele 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5.15 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor. Xiaomi Mi 5c, 2.2GHz octa çekirdekli Surge S1 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor.

Telefon, bir kart aracılığıyla GB'a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği bulunduruyor. Kameralarla ilgili olarak, Xiaomi Mi 5c arkada 12 megapiksel birincil kamera ve özçekimler için 8 megapiksel ön kamera bulunduruyor. Xiaomi Mi 5c, Android 6.0'ı çalıştırıyor ve 2860mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor.

Ölçüleri 144.38 x 69.68 x 7.09 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve 135.00 gram ağırlığındadır. Çift SIM destekli olarak gelen telefonun bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G ve 4G yer alıyor.

Peki siz Xiaomi telefonunu nasıl buldunuz?