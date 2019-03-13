Xiaomi'nin yeni gözdesi olan Black Shark 2 için geri sayım başladı. Peki telefon hangi özelliklere sahip olacak?

Xiaomi Black Shark 2’yi 18 Mart’ta açıklayacak ve akıllı telefon için ön kayıtlarını yeni açtı. Telefonun Black Shark web sitesinde, JD.com'da ve Mi Mağazada ön sipariş verilip verilmediğini ilk öğrenenlerden biri olmak için kayıt olabilirsiniz.

Black Shark 2 ön sipariş için listelendi “Satın Al” butonu vardır, fakat bu noktada hiçbir şey yapmaz. Ayrıca açıkça bir yer tutucu olan 9,999 CNY tutarında bir fiyat etiketi var, Xiaomi'nin oyun akıllı telefonu için 1,500 $ ödemenizi isteyeceği çok az bir ihtimal var.

Black Shark 2 anakartının S harfinde özenle oluşturulmuş sanatsal bir render olduğunu ortaya koydu. Daha ilginç olan, 12 GB RAM işareti ve Snapdragon 855 imgesi. Geekbench bir hafta önce görüntülenmişti. Yeni telefonun arka paneli, arkasındaki yalın eğri tasarımını izleyecektir, ancak bazı unsurların LED şeritleri olabileceği ve parlayabileceğini gösteriyor. Cihazın ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı belli değil.