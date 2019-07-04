Microsoft'un bir süredir merak edilen oyun akış hizmeti yakında piyasadaki yerini alacak gibi görünüyor.

Microsoft'un geliştirilmekte olan yeni bir Xbox olduğu ve şimdiye kadarki en ucuz oyun konsolu olabileceği bildirildi.

Microsoft'un E3'te ortaya çıkardığı Xbox Project Scarlett konsollarıyla aynı oyunları oynayacak. Microsoft, yeni nesil Scarlett konsolu teklifini tamamlamak için hala özel bir akış cihazı üretiyor.

Xbox One'ın bazılarının Xbox 2 adını verdiği halefinin tam yağlı sürümü, önümüzdekş yıl çıkacak ve Sony'nin bir sonraki PlayStation'ınıyla rekabete girecek. Normal oyun akışıyla, oyunun tüm işlemleri internet üzerinden bağladığınız bir yerde bir sunucu odasına oturan bir konsol veya bilgisayar tarafından yapılır.

Xbox oyunlarını farklı cihazlarda oynamanıza izin verecek olan hizmet Google Stadia'da olduğu gibi TV'lerden, PC'lerden ve tabletlerden erişilebilir olabilir. Yani Microsoft'un sunucuları yerine kendi Xbox'unuzu da sunucu olarak kullanabileceksiniz. Bunun beraberinde PlayStation Remote Play ile bunu yıllardır yaptığını biliyoruz ancak Microsoft, daha iyi bir deneyime kavuşmak istiyor.

Ayrıca XCloud hakkında konuşuyoruz ama Microsoft'un Project Scarlett ile nasıl bir denge kuracağı de merak edilenler arasında. Microsoft XCloud'un 2020 yılının başında resmi olarak tanıtılması bekleniyor.