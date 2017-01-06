Microsoft, Windows 10 işletim sistemini geliştirmeye çalışsa da sahadan gelen sonuçlar oldukça farklı.

15 yıl önce piyasaya sunulan ve Microsoft’un en önemli işletim sistemlerinden birisinden olmayı başaran Windows XP, 15 yıldan beri piyasada olmasına karşın oldukça sevilmiş durumda. Windows 7, Windows 8 ve Windows 10 gibi güçlü alternatiflerine rağmen hala piyasada yüksek kullanım oranlarına sahip olan Windows XP, beklentilerin dışına çıkarak yüzde 9.7’lik kullanım oranına ulaşmış durumda.

2014 Yılı İtibariyle Destek Kesildi

Üstelik Nisan 2014 yılı itibariyle sistem için hiçbir şekilde destek ve güvenlik güncellemesi sunulmuyor. Windows XP sisteminin artık tarihe karıştırmak isteyen Microsoft, bu konuda Windows 10 için ücretsiz geçiş gibi pek çok farklı kampanya yürütmüş olsa da XP’nin terk edilmesini sağlayamadı. Üstelik şu anda yüzde 20'lik bir kullanıma sahip olduğu belirtilen Windows 10, Windows 7 işletim sisteminin de gerisinde. Bu açıdan uzun zamandan beri farklı reklam çalışmaları ile daha da cazip hale gelmeye çalıştırılan Windows 10 için şu ana kadar başarıya ulaşabilmiş değil.

Windows 10 kullanım oranları ile ilgili yapılan paylaşımlarda özellikle 2016 Şubat ayı itibariyle yaşanan düşüşler net bir şekilde görülüyor. Şubat ayından itibaren özellikle yaz ortalarına kadar önemli bir düşüş yaşayarak 9.78’e kadar gerileyen Windows XP, 8.27 oranlarına kadar düşmesine rağmen son yapılan güncellemede yüzde 9.7’lik bir pay almayı başardı.