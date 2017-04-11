Microsoft, almış olduğu karar ile birlikte bugün Windows Vista'yı emekliye ayırıyor. Peki Vista kullananlar şimdi ne olacak?

Microsoft, şimdiye kadar her zaman sorunlu olan Vista'yı tarihe gömüyor. Buna üzülecek pek çok kullanıcı olduğunu sanmıyorum. Eğer bir Vista kullanıcısıysanız bilgisayarınızı yükseltmeniz gerekiyor. Eğer ki halen Vista'yı kullanıyorsanız bilmeniz gereken birkaç durum var. Standart olarak prosedüre göre destek aslında 2012 yılında kesilmişti. İkinci bir güncelleme ile destek 11 Nisan'a kadar uzatıldı. Bugün son gündü ve resmi olarak sonlandırıldı.

Microsoft yaptıı duyuru ile birlikte tüm güncelleme desteğini bitirdiğinizi Vista kullanıcılarına açıkladı. Bu şu demek oluyor ki artık sistem, güvenlik ve diğer konularda Vista güncelleme yahut yardım almayacak.

Geçtiğimiz dönemde Windows XP'ye desteğini çekmesiyle büyük bir tepkiye maruz kalan Microsoft, şimdi de Vista'nın fişini çekti. Aero arayüzü ile dikkat çekiyor olda sa popülerliğini arttıramayan Windows Vista için bugün yolun sonuydu. Bugün ki rakamlara bakında Windows Vista kullananların bilgisayar orani yüzde 0.72 bu nedenle fazla bir kimsenin üzüleceğini sanmıyorum.

Eğer Windows deneyimini yaşamak istiyorsanız ve işletim sisteminizi güncellemeniz gerekiyor. Kişisel dosyalarınızı güvence altına almanız gerekiyor. Microsoft, kullanıcıların güvende olması adına Windows 10'a geçmelerini istiyor.

Windows 10 işletim sistemini indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.